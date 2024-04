Crollo termico ma il ponte del 25 aprile è salvo

L’area depressionaria alimentata da correnti artiche che sta interessando le regioni dell’Italia centro-settentrionale si abbasserà di latitudine alla vigilia del 25 aprile, pilotando un fronte che mercoledì attraverserà la Sicilia distribuendo qualche pioggia o nevicata oltre i 1500 metri e un calo delle temperature, secondo le previsioni degli esperti di 3BMeteo. Domani, quindi, il crollo termico riguarderà anche il meridione. La massima scenderà sotto i 20 gradi ovunque con un calo di circa 10°C a Siracusa, dove si passerà da 26° a 16° come se niente fosse.

Si tratterà comunque di un passaggio piuttosto rapido, tanto che già giovedì 25 l’anticiclone afro-mediterraneo tornerà a rinforzare in Sicilia, ripristinando tempo più stabile. Giorno dopo giorno e fino alla fine della settimana, l’anticiclone diverrà sempre più protagonista sulla nostra regione, specie da venerdì, mantenendo condizioni stabili e soleggiate con temperature in aumento. Nel weekend sono attesi valori massimi sui 20/21°C a Catania, intorno a 22/24°C a Palermo, 22/25°C a Messina e Agrigento. Gli unici disturbi saranno caratterizzati dal passaggio, di tanto in tanto, di alcune innocue velature o stratificazioni alte che si limiteranno ad offuscare temporaneamente il sole.