Con l’auto sulle rotaie, minaccia di darsi fuoco

PALERMO – Una donna ha bloccato con la sua auto il tram e ha minacciato di darsi fuoco a Palermo, nella zona di viale Michelangelo. Il tram della linea 3 dell’Amat, quasi giunto al capolinea, si è trovato la strada sbarrata da una Fiat Punto azzurra, sulle rotaie. La donna di 73 anni ha fermato il mezzo per chiedere aiuto. Ha un figlio tossicodipendente e da sola non ce la fa più ad affrontare questo dramma. I passeggeri sono scesi dai vagoni e sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118. La donna è stata soccorsa ma ha rifiutato il ricovero in ospedale.