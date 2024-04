Circonvallazione trappola: ancora tutti fermi

CATANIA – Un’altra mattina di stress. Continua il caos alla circonvallazione di Catania, dove le code erano già lunghe alle 8 e le macchine completamente immobili soprattutto nel tratto sopra viale Vittorio Veneto. Ad appesantire una situazione che in questi giorni è stata critica per la solita chiusura degli svincoli di Canalicchio e per i lavori (ora finiti) al Tondo Gioeni, è arrivato il Salone dello studente.

Migliaia le persone in visita ai locali di via Santa Sofia, con pullman provenienti da fuori Catania: inevitabile quindi l’intasamento totale in questa zona della città. Il salone sarà aperto fino a domani, dalle 8.30 alle 14.30: gli automobilisti sono avvisati.