CATANIA – Un bambino di due anni ricoverato all’ospedale Garibaldi di Catania e bisognoso di cure specialistiche urgenti è stato trasportato oggi pomeriggio all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio a bordo di un Falcon 900 dell’aeronautica militare, per il successivo ricovero al Medea di Bosisio Parini, in provincia di Lecco. Per il volo ambulanza, richiesto dalla prefettura etnea è stato impiegato un velivolo del 31° Stormo di Ciampino.