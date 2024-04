CATANIA – Nei giorni scorsi, i poliziotti catanesi sono intervenuti in via Casello in seguito alla segnalazione della presenza di un’auto rubata. Arrivati sul posto, hanno trovato la macchina parcheggiata con dentro un uomo un 44enne di Catania con precedenti per reati contro il patrimonio, che è stato denunciato per ricettazione. La vettura, invece, è stata restituita alla proprietaria.