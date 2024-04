Catania, si ferma Peralta

Distrazione del legamento collaterale del ginocchio destro. E’ la diagnosi della risonanza magnetica alla quale si è sottoposto Diego Peralta dopo l’infortunio rimediato nel primo tempo della partita con il Messina (foto Catania Fc Facebook).

Il centrocampista argentino salterà certamente le ultime due partite della stagione regolare e l’eventuale primo turno dei playoff (o turno unico dei playout), ma anche un rientro in caso di prosecuzione degli spareggi promozione non è semplice da ipotizzare.

Situazione complicata, quindi, a centrocampo, dove restano indisponibili Andres Tello e Stefano Sturaro: i due, secondo quanto confermato dal report medico diffuso dalla società, non sono ancora pienamente ristabiliti dopo i rispettivi infortuni e proseguiranno con gli allenamenti individualizzati.

Lavoro differenziato pure per Roberto Zammarini, anche se per l’ex Pordenone gli accertamenti diagnostici hanno escluso lesioni muscolari.

La lista degli indisponibili per la trasferta di domenica a Potenza contro il Sorrento include Devid Bouah, squalificato per un turno. Solo riposo precauzionale, invece, per Salvatore Monaco, che nei prossimi giorni rientrerà in gruppo.