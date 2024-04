Catania: nel marsupio un mercatino della droga

CATANIA – Nel marsupio il 21enne catanese aveva droghe per tutti i gusti: marijuana, crack, cocaina. A sorprenderlo in via Capo Passero sono stati i poliziotti: quando lo hanno incrociato il ragazzo si è dato frettolosamente alla fuga. Dopo un breve inseguimento è stato bloccato, identificato e perquisito: così gli agenti hanno trovato 58 involucri con marijuana, 11 con crack e 28 con cocaina. Un vero e proprio mercatino, al quale si aggiungevano 230 euro in contanti e un bilancino di precisione. Ripercorrendo poi il tragitto della fuga è spuntata fuori altra droga di tutti i tipi, che il giovane pregiudicato aveva buttato strada facendo. Il 21enne è finito ai domiciliari.