Catania, l’irruzione blocca il convegno con l’arcivescovo

CATANIA – Un’irruzione degli studenti ha interrotto un convegno ospitato oggi dall’ateneo di Catania nell’aula magna del rettorato, dal titolo “La disforia di genere nei minori e la carriera alias negli istituti scolastici: questioni mediche, antropologiche e giuridiche”, organizzato dall’associazione “Scienza e vita”. Circa cento ragazzi che fanno parte del coordinamento “Spine nel fianco” (organizzazione etnea attiva su temi come violenza di genere e formazione) sono entrati poco dopo l’inizio e hanno esposto striscioni con scritto “Fuori la transfobia da Unict!”, esprimendo dissenso sull’iniziativa e sui partecipanti, tra i quali l’arcivescovo Luigi Renna e la senatrice Paola Binetti di Forza Italia (“già nota per le sue dichiarazioni contro l’aborto e la comunità LGBTQ+”, sottolineano gli studenti manifestanti). Domani è invece prevista la presenza del sindaco Enrico Trantino.

“È vergognoso, oltre che preoccupante, che l’ateneo di Catania ospiti un convegno così pericoloso nei contenuti – dicono gli studenti che hanno interrotto il convegno -; allo stesso tempo Unict si dichiara luogo di inclusione e contro ogni forma di discriminazione di genere. Serve prendere chiaramente le distanze da queste posizioni e una volta per tutte non avallare un evento che prevede come unici partecipanti associazioni e personalità ben note per le loro posizioni anti-scelta e discriminatorie. Infatti il convegno esclude la comunità studentesca e le persone LGBTQ dalla possibilità di esprimersi sullo stesso piano, eppure siamo noi le dirette interessate di questa discussione. Proprio quello che dovrebbe essere un luogo di formazione e crescita si presta invece a narrazioni discriminatorie e contro la libertà delle persone”.

Il convegno è stato chiuso anticipatamente e l’aula è stata sgomberata. “Noi non abbiamo intenzione di rimanere in silenzio né di accettare passivamente tutto ciò – continuano i ragazzi -. Abbiamo detto chiaramente che questo incontro non è ammissibile. Hanno provato a nascondere dietro una finta presentazione l’attacco al diritto di vivere libere di persone LGBTQ+, per questo abbiamo impedito che venisse promossa una narrazione discriminante e transfobica come se nulla fosse, come se non si stesse parlando della vita delle persone e come se queste non abbiano voce in capitolo”. Il convegno era patrocinato dal forum delle associazioni familiari di Catania e Asp. Dopo la chiusura gli studenti sono rimasti nell’aula magna in assemblea permanente, fissando l’appuntamento per domani alle 9 davanti al rettorato, dove dovrebbe svolgersi la seconda giornata del convegno.