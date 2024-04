Catania, gli squalificati sono 2

Non uno, ma due squalificati. La sconfitta casalinga con il Giugliano lascia un’eredità pesante non solo in termini di risultato e classifica. Il Catania perde per un turno Emanuele Cicerelli e Jacopo Furlan, entrambi fermati per proteste.

Se lo stop a Cicerelli era annunciato dal rosso rimediato in campo (così il giudice sportivo: “per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione, pronunciava nei loro confronti frasi irrispettose per contestarne l’operato”), quello di Furlan giunge come effetto di quanto accaduto dopo il triplice fischio.

Il portiere rossazzurro (foto Catania Fc Facebook), protagonista di una prestazione decisamente negativa, è stato fermato “per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, mentre stava abbandonando il terreno di gioco, si avvicinava a quest’ultimo arrivando faccia a faccia e pronunciava frasi offensive nei suoi confronti per contestarne l’operato”.

Domenica prossima contro la Virtus Francavilla, in una partita chiave per evitare i playout, il Catania dovrà quindi fare a meno del portiere, titolare durante la gestione Zeoli, e dell’esterno sinistro.