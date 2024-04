Parcheggiatori abusivi beccati grazie a YouPol

CATANIA – I poliziotti catanesi sono intervenuti in via Santa Maria La Grande, dove un cittadino attraverso l’applicazione YouPol aveva segnalato la presenza di un parcheggiatore abusivo vicino ad alcuni uffici pubblici. L’uomo, un pregiudicato 50enne catanese, è risultato già sottoposto al Dacur con il quale gli era stata inibita la frequentazione di quella via ed è stato così denunciato per l’inottemperanza al provvedimento. Nel pomeriggio, in via Dusmet, un altro parcheggiatore abusivo, un pregiudicato catanese 53enne, è stato multato.