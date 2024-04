CATANIA – È sold out l’appuntamento con la prima tappa nazionale del Premio Strega che si terrà sabato prossimo alle 11.30 nell’auditorium De Carlo dell’ex monastero dei benedettini di Catania. All’iniziativa gratuita organizzata dal Catania Book festival parteciperanno i dodici autori semifinalisti del concorso. A presentare la prima tappa del tour saranno due autori catanesi: Mattia Insolia e Lorena Spampinato. “Portare a Catania per la seconda volta in dodici mesi il più autorevole premio letterario italiano – commenta l’ideatore e direttore del festival Simone Dei Pieri – è per noi una grande responsabilità. Aprire poi il tour che toccherà tutta l’Italia è chiaramente un motivo di ulteriore orgoglio”.