CATANIA – Nel corso della notte, la polizia di Catania è intervenuta in viale Della Libertà, dove era stato segnalato un furto in alcuni garage. Gli agenti hanno subito notato diversi garage aperti con chiari segni di effrazione. Hanno anche sentito un rumore provenire da uno dei garage aperti, come di un tentativo di accendere una moto e, immediatamente dopo, hanno visto uscire un uomo che stava scappando a piedi. I poliziotti hanno raggiunto e bloccato un trentenne pluripregiudicato per reati contro il patrimonio. Il giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari.