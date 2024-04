CATANIA – Gli agenti di una volante della polizia di Catania di sera in via Maria Gianni ha notato uno scooter guidato da un ragazzo che alla vista dell’auto ha rallentato l’andatura sino a fermarsi per poi tentare di invertire la marcia. E’ stato subito raggiunto e bloccato. Il 16enne durante il controllo si è mostrato nervoso, continuando a tenere una mano dentro la tasca del giubbotto. Ci teneva un tirapugni in metallo che è stato sequestrato. Il ragazzo è stato denunciato; tra l’altro guidava uno scooter di 150 cc di cilindrata senza avere i 18 anni necessari.