CANICATTINI BAGNI (SIRACUSA) – I carabinieri di Canicattini Bagni hanno denunciato un incensurato di 50 anni per furto aggravato negli uffici del palazzo municipale. L’uomo si è introdotto nei locali comunali durante un evento di carattere sociale organizzato dall’amministrazione, rubando un pc portatile, una chiavetta Usb, materiale informatico, tecnologico e di cancelleria, e 8 pass per disabili in bianco. I carabinieri, tramite l’analisi dei sistemi di videosorveglianza, hanno identificato il 50enne. Nel bagagliaio della sua auto è stato trovato tutto il materiale denunciato rubato.