Calci e pugni alla fidanzata in piazza Europa, poi spacca la faccia all’agente

CATANIA – A Catania una ragazza ha chiamato la polizia da piazza Europa. Si trovava nella sua macchina e ha raccontato agli agenti di essere stata picchiata con calci e pugni dal fidanzato. Il 27enne è stato rintracciato a casa. All’arrivo dei poliziotti è andato in escandescenze, iniziando a sputare e opponendo una strenua resistenza, fino a colpire con un pugno in pieno volto uno degli agenti. Il poliziotto è stato accompagnato al pronto soccorso, dove è stata riscontrata la frattura del setto nasale. Il giovane, seppur con difficoltà, è stato bloccato e arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Nel frattempo la ragazza è stata portata in ospedale e il 27enne è stato anche denunciato per l’aggressione nei suoi confronti.