Botte alla Villa: ragazzo finisce col naso rotto

CATANIA – Ancora violenza alla Villa Bellini. I carabinieri di Catania sono intervenuti per una lite tra due uomini, denunciando un 21enne di Paternò. I militari a piedi e a cavallo che pattugliano il parco hanno ricevuto una richiesta di aiuto da una donna: molto agitata ha segnalato un acceso diverbio tra il proprio compagno 56enne e uno sconosciuto.

Con non poca difficoltà i due contendenti sono stati separati. Tutto sarebbe nato per una richiesta di denaro rivolta da un mendicante dapprima alla coppia e poi al 21enne. Quest’ultimo, pensando che il senzatetto si fosse rivolto a lui su indicazione del 56enne, arrabbiato per il presunto “scaricabarile” si sarebbe fisicamente scagliato contro di lui. Il ragazzo dopo il litigio ha iniziato a perdere sangue dal naso. Con sé aveva un coltello a serramanico di 16 centimetri e una dose di marijuana. All’ospedale Garibaldi gli è stata poi diagnosticata la rottura del naso.