Blindato per spacciare droga a Ortigia

SIRACUSA – Quello strano via vai in un vicolo non è sfuggito ai carabinieri. I militari di Ortigia dopo una serie di appostamenti hanno fatto irruzione e bloccato lo spacciatore mentre provava a disfarsi della droga e tentava la fuga uscendo da una porta secondaria, correndo verso i binari della ferrovia. In casa sono stati trovati 6 grammi tra cocaina e marijuana, suddivisa in dosi, e 3.904 euro in banconote di vario taglio. L’accesso era protetto da una porta in ferro (che è stata scardinata dai vigili del fuoco) e il perimetro sorvegliato da un sofisticato impianto di videosorveglianza. Il pusher è finito in carcere.