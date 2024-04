Belpasso, due rapine in 7 giorni: preso

BELPASSO (CATANIA) – I carabinieri di Belpasso hanno arrestato un pregiudicato 39enne per le rapine avvenute nei giorni scorsi, con le stesse modalità, in due negozi del centro. Il 20 marzo scorso i militari sono intervenuti in una tabaccheria di via Vittorio Emanuele II dove poco prima il 39enne, travisato da uno scaldacollo e sotto minaccia di un coltello, si era impossessato di circa 300 euro contenuti nella cassa e di alcuni pacchetti di sigarette.



Qualche giorno dopo, il 26 marzo, lo stesso rapinatore ha preso di mira una farmacia di via Roma. In questo caso però è stato meno fortunato, perché i farmacisti hanno reagito e sono riusciti, anche in seguito a una lieve colluttazione, a mettere in fuga il pregiudicato, che è stato bloccato poco distante da una pattuglia dei carabinieri. Per quest’ultima rapina, il 39enne è stato trasferito nel carcere di Catania Piazza Lanza. Nel frattempo, in seguito alla ricostruzione della rapina alla tabaccheria, i militari sono riusciti a riconoscerlo e per il 39enne è stata emessa una ordinanza di custodia cautelare che gli è stata notificata in carcere.