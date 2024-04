Sydney, assalto a centro commerciale: 6 morti

SYDNEY – Diverse persone sono state accoltellate in un’aggressione avvenuta in un centro commerciale a Sydney, il Westfield di Bondi Junctiona. Ci sarebbero sei morti, il canale televisivo australiano Channel 9 riferisce che c’è anche un bimbo di nove mesi fra le persone aggredite. Il servizio di ambulanze dello stato del Nuovo Galles del Sud ha detto all’Afp che un uomo è stato ucciso dalla polizia e che probabilmente si tratta dell’aggressore. L’aggressione è avvenuta nel vasto complesso del centro commerciale, pieno di acquirenti del sabato pomeriggio. Il centro commerciale è stato chiuso e la polizia ha invitato le persone a evitare la zona.

Testimoni oculari hanno affermato che sul posto si è scatenato il panico, con gli acquirenti che correvano per mettersi in salvo e la polizia che cercava di mettere in sicurezza l’area. Diverse persone si sono rifugiate in un supermercato, dove sono rimaste per circa un’ora. Il suono delle sirene della polizia e degli elicotteri riempiva l’aria. Le riprese delle telecamere di sicurezza trasmesse dai media locali hanno mostrato un uomo che correva per il centro commerciale con un grosso coltello e persone ferite stese sul pavimento. L’emittente televisiva australiana Abc riferisce che la polizia sta cercando un secondo aggressore nell’attacco al centro commerciale di Sydney.