Anestesista muore dopo il turno di notte

CALTANISSETTA – Un medico anestesista, Maurizio Portelli, 60 anni, è stato trovato morto nella sua stanza all’ospedale di Gela nel nisseno. Aveva fatto il turno di notte e si era messo sul letto della stanza per riposare quando, con tutta probabilità, è stato colto da un malore. A scoprirlo un suo collega questa mattina. La salma è stata trasferita nella camera mortuaria. “La direzione strategica – dice il direttore sanitario dell’Asp Luciano Fiorella – è vicina alla famiglia, e in particolare alla moglie, anche lei anestesista. Ricordiamo le belle doti umane e professionali di questo medico che purtroppo è morto durante l’orario di servizio”.

L’Asp di Caltanissetta in lutto dopo la morte improvvisa del medico. I medici dell’ospedale “Vittorio Emanuele” di Gela lo ricordano come un gran lavoratore, sempre disponibile ed operativo in reparto. “Le più sentite condoglianze vanno alla moglie, anche lei una nostra dipendente, a cui rivolgo un pensiero di profondo affetto e di vicinanza”, afferma il commissario straordinario Salvatore Ficarra. In occasione dei funerali le bandiere dell’Azienda saranno esposte a mezz’asta in segno di lutto. Cordoglio è stato espresso anche dal presidente dell’ordine dei medici di Caltanissetta Giovanni d’Ippolito.