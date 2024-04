Allerta meteo in Sicilia

Dalle prime ore di domani venti di burrasca, con locali raffiche fino a burrasca forte, sferzeranno Sicilia e Calabria. Possibili mareggiate lungo le coste esposte. Lo indica un’allerta meteo diramata dalla Protezione civile. Per quanto riguarda le previsioni, gli esperti di 3BMeteo prevedono che dal 17-18 aprile, si farà strada un impulso d’aria fredda dal nord Europa, foriero di precipitazioni a carattere di rovescio o temporale dapprima su Campania e Calabria, e poi dal 18-19 aprile in Sicilia. Temperature in graduale diminuzione. Venti da moderati a tesi da Nord Ovest con raffiche fino a 70-80 km/h.