ACIREALE (CATANIA) – Sono in funzione al cimitero di Acireale tre elevatori monta feretri e un carrello attrezzato al trasporto e posa delle pesanti lapidi marmoree e pietra lavica da collocare nelle tombe ipogee o nei colombai, la cui altezza massima può superare gli otto metri. Il camposanto acese è uno dei pochi in Sicilia a disporre di questi dispositivi di ultima generazione. I macchinari di dimensioni compatte si muovono agilmente in spazi angusti e sono in grado di essere trasportate con facilità. “Nei tre ettari di area cimiteriale – spiega Francesco Musumeci, l’amministratore della società che gestisce il camposanto acese – sono presenti diverse cappelle delle confraternite e gentilizie, edificate a più livelli di sepoltura, complicate da raggiungere con i vecchi dispositivi, per altro non a norma”.