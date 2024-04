RIPOSTO (CATANIA) – I carabinieri di Riposto hanno arrestato un 37enne di Mascali per maltrattamenti in famiglia. Per lui è stata disposta la custodia in carcere. Gli atteggiamenti vessatori nei confronti della convivente di 26 anni andavano avanti dal settembre del 2022. La giovane, sottoposta a denigrazioni, al controllo ossessivo della sua vita da parte del compagno che le vietava di frequentare le sue amiche, di uscire da sola e al controllo del cellulare e degli scontrini di ogni pagamento effettuato, il 7 marzo scorso, esasperata, si è presentata in caserma a Riposto. Ai carabinieri ha raccontato di subire dal compagno quotidianamente aggressioni verbali e insulti e, in una sola occasione, di essere stata picchiata, ma non lo ha denunciato.

Poi, nella notte tra il 10 e l’11 marzo, si è verificato un episodio più grave. Il 37enne, mentre si trovava a letto con la compagna e le due figlie piccole, dopo avere sentito arrivare sul cellulare di lei un messaggio, ha iniziato una discussione e, dopo averla spinta fuori dal letto, l’ha fatta cadere a terra. Poi, aperta la persiana del balcone l’ha minacciata: “A tia stasera ti iettu do baccuni”. Ne è nata una colluttazione nel corso della quale la donna, riuscita a divincolarsi, è uscita dalla camera da letto ed è scappata in strada, tra i pianti delle figlie svegliate dalle grida.

Soccorsa in strada da due passanti la ragazza è riuscita a contattare, col cellulare di uno di loro, sua madre che ha raggiunto in auto la figlia, ha recuperato le nipoti e le ha messe al sicuro. Nella stessa notte la donna sotto shock ha denunciato ai carabinieri le quotidiane violenze del convivente che, probabilmente, aveva iniziato anche a fare uso di droga.