A Padova armati: identificati altri 4 ultrà del Catania

La Digos ha identificato altri quattro tifosi del Catania considerati responsabili dei tafferugli durante la finale di Coppa Italia a Padova, il 19 marzo. Gli ultras (di 26, 31, 36 e 48 anni) sono accusati di violenza e resistenza aggravata a pubblico ufficiale, di scavalcamento e invasione di campo. Uno di loro ha precedenti per reati connessi alle manifestazioni sportive ed è stato già sottoposto a Daspo, mentre altri due hanno precedenti per reati comuni. Si sarebbero opposti agli agenti con aggressività fisica e uno di loro avrebbe usato come armi una tavola di legno e una cintura borchiata.