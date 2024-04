A folle velocità in via D’Annunzio con la pistola

CATANIA – La polizia di Catania dopo un inseguimento, ha bloccato in via Gabriele D’Annunzio un’auto con a bordo 4 giovani con il conducente che stava guidando in maniera spericolata ad alta velocità e sul punto di investire gli agenti stessi. Sono stati fermati e fatti scendere dall’auto ma il conducente, un 21enne catanese pregiudicato, si è mostrato nervoso e insofferente al controllo. Poco dopo ha consegnato spontaneamente una bustina in cellophane trasparente contenente marijuana.

È stato anche sottoposto a perquisizione personale ed è stato trovato in possesso di una pistola cal. 7,65 mod. 40 con matricola abrasa con inserito caricatore con 8 cartucce, mentre le perquisizioni personali degli altri tre giovani hanno dato esito negativo. Dentro l’auto, sotto il tappetino del conducente, sono state trovate altre tre bustine in cellophane trasparente con altra marijuana e sequestrate. Al 21enne sequestrati anche 220 euro in contanti, ritenuti provento di attività di spaccio ed è stato arrestato per porto abusivo e ricettazione di arma clandestina e per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.