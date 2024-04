A 91 anni prende l’auto e investe macchine e pedoni

MODICA (RAGUSA) – Ricoverato in una casa di riposo del centro cittadino, si è arbitrariamente allontanato, utilizzando poi una Fiat Uno di sua proprietà che, stranamente, era parcheggiata fuori dalla struttura assistenziale, ed aveva preso ad andare in giro per Modica. L’uomo, 91 anni, era andato fino nella parte alta della città, imboccando corso Santa Teresa e poi corso Nino Barone, rischiando di investire un pedone che, solo per la sua prontezza, è riuscito a salvarsi. L’anziano ha continuato la marcia ma perdendo continuamente il controllo dell’utilitaria.

Qualcuno ha segnalato la vicenda alla centrale operativa della polizia locale che ha inviato in zona una pattuglia. Il pensionato è stato individuato poco dopo mentre continuava la sua marcia che si è conclusa quando una ruota del veicolo, probabilmente per i colpi subiti contro le diverse auto in sosta, si è letteralmente staccata. E’ stato accertato che aveva danneggiato ben cinque veicoli. La Fiat Uno è stata sottoposta a sequestro amministrativo. L’anziano è stato riaffidato ai parenti.