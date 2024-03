Tenta di rubare auto al lungomare: bloccato

CATANIA – La polizia di Catania ha arrestato un 25enne pregiudicato per tentato furto aggravato. Gli agenti della volante, mentre si trovavano in viale Ruggero di Lauria, sono stati contattati da un collega libero dal servizio, il quale si era accorto di un tentativo di furto ai danni di un’auto da parte del giovane che si stava allontanando. Il 25enne è stato raggiunto e bloccato dai poliziotti. Il giovane aveva infranto il finestrino anteriore destro di un’auto parcheggiata nel tentativo di compiere un furto. Nel frattempo è stato rintracciato il proprietario dell’auto che ha presentato querela. Il pm ha disposto per il giovane gli arresti domiciliari in attesa dell’udienza con rito direttissimo. Il ragazzo, che aveva con sé un coltellino, è stato anche denunciato per porto di armi o oggetti atti a offendere.