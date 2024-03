Spettacolare incidente in viale Kennedy

CATANIA – Spettacolare incidente questa mattina su viale Kennedy a Catania dove due auto si sono scontrate. A causa dell’impatto piuttosto violento una delle due auto è andata a sbattere contro un muretto di recinzione, ribaltandosi.

L’altra si è completamente distrutta nella parte anteriore. Tre i feriti, che fortunatamente non avrebbero riportato conseguenze gravi. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 per soccorrere le persone coinvolte nell’impatto e la polizia municipale per ricostruire la dinamica dell’incidente ed effettuare i dovuti rilievi sul posto.