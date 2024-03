Sorpresi a smontare catalizzatori dalle auto

CALTAGIRONE (CATANIA) – I carabinieri di Caltagirone hanno sorpreso e arrestato per furto aggravato due ventenni di Ramacca. In via Benedetto Papale e poi in uno slargo poco distante, vicino a un complesso di edilizia popolare, era stata segnalata la presenza di un’auto che si aggirava furtivamente tra gli altri veicoli. I militari, arrivati intorno alle 4 di notte, hanno trovato una Fiat 500 il cui conducente, procedendo a fari spenti, si soffermava qualche istante accanto a ogni auto parcheggiata.

Subito sono stati bloccati i due giovani a bordo della 500: il passeggero, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio, in una tasca del pantalone nascondeva una chiave esagonale a forma di T, una chiave per smontaggio candele accensione motore con la punta modificata e un coltello da cucina con lama tranciata e trasformata a mo’ di taglierino. Nel cofano della Fiat 500, invece, è stato trovato un seghetto per tagliare il ferro, una chiave a snodo, una chiave a T e una chiave fissa, e un catalizzatore marmitta per auto risultato appena rubato da una Fiat Punto parcheggiata a una trentina di metri di distanza.