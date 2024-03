Smascherato a Paternò il falso finanziere

PATERNO’ (CATANIA) – La guardia di finanza di Catania ha arrestato a Paternò un 56enne pluripregiudicato disoccupato, nato a Catania e residente nell’Ennese, che si presentava nei negozi qualificandosi come maresciallo della finanza. Millantando di essere un appartenente alle forze dell’ordine, ottenuta la fiducia dei commercianti, a cui prospettava anche compiti di vigilanza e controllo, si faceva consegnare della merce, rimandando il pagamento a data successiva.

I veri finanzieri di Paternò lo hanno beccato all’uscita di un negozio di ottica con un paio di occhiali in mano presi indebitamente. Mentre tentava di dileguarsi per le vie del paese, il falso maresciallo è stato bloccato. I militari hanno scoperto come il sedicente finanziere avesse adottato lo stesso schema criminale in altre quattro attività.