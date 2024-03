SIRACUSA – Siracusa entra nell’Autorità del Sistema portuale del mare della Sicilia Orientale che vede al suo interno Augusta e Catania. “Oggi si sana un vulnus durato per troppo tempo. Abbiamo sostenuto questa opportunità votando l’emendamento in un’ottica di potenziamento dei porti aretusei che porterà benefici sia in ambito turistico e diportistico, sia per quanto concerne l’indotto del Petrolchimico”, – dicono i parlamentari siciliani di Fratelli d’Italia Luca Cannata, Salvo Pogliese, Manlio Messina, Francesco Ciancitto, Eliana Longi, Ella Bucalo, Raoul Russo, Salvo Sallemi. Nel decreto legge è prevista la razionalizzazione all’interno dell’Autorità di sistema portuale per la logistica e gli investimenti nelle strutture portuali che servono gli stabilimenti del settore della raffinazione all’interno del Polo petrolchimico siracusano e riconosciuti di interesse strategico nazionale.