CATANIA – Incidente mortale sulla strada statale 417 di Caltagirone: a perdere la vita il conducente di una moto che si è scontrata con un camion. La strada è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità per consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.