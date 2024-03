Scippi dall’auto in corsa: preso

CATANIA – La polizia di Catania ha arrestato un 24enne per tentato furto con strappo, lesioni personali e furto con strappo commessi il 28 febbraio scorso nel centro storico della città ai danni di due donne. Il giovane, alla guida di una piccola utilitaria, col braccio sinistro fuori dal finestrino, in via Mancini, ha afferrato con violenza la borsa di una donna nel tentativo, non riuscito, di strappargliela. La donna è stata sbalzata in aria e trascinata per alcuni metri sul selciato procurandosi lesioni giudicate guaribili in 7 giorni. Subito dopo, lo stesso giovane, con la stessa auto, ha individuato in piazza Duomo una seconda potenziale vittima alla quale ha strappato la borsa con lo stesso metodo. Attraverso l’analisi dei sistemi di videosorveglianza della zona, gli agenti sono risaliti alla macchina e al guidatore. Decisive anche le informazioni raccolte dai testimoni presenti al momento dei fatti. Il gip ha disposto nei confronti del 24enne gli arresti domiciliari.