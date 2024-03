PALERMO – Un 23enne è finito con l’auto contro una palma nella zona della via Oreto, a Palermo. L’impatto è stato violentissimo. Per estrarre l’automobilista è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Il ferito è stato trasportato all’ospedale Civico in codice rosso. Sono stati eseguiti gli esami tossicologici e alcolemici per accertare le condizioni del giovane alla guida.