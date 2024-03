Riposto: bloccati dopo la fuga sulla macchina rubata

RIPOSTO (CATANIA) – Due giovani stranieri visti per la prima volta a bordo di un’auto hanno insospettito una gazzella dei carabinieri di Giarre che si trovava in via Pio La Torre a Riposto. I militari hanno deciso di procedere a un controllo intimando l’alt al conducente. Ma il ragazzo alla guida è scappato. Attivate sirene e lampeggianti, i carabinieri hanno inseguito l’auto, una Citroen C4 Picasso. Le persone a bordo, vedendosi braccate, sono scese dall’auto e sono fuggite a piedi. Ma i due, un 22enne e un 24enne, non hanno corso abbastanza velocemente da evitare di essere raggiunti e bloccati dai carabinieri.

La macchina è risultata essere stata rubata poco prima ad Acireale a un 40enne all’interno di un cortile condominiale. E’ emerso che, almeno uno dei due giovani, si era introdotto, forzando una finestra, in casa del quarantenne rubando una videocamera, un binocolo e le chiavi della Citroen. I due giovani sono stati arrestati per furto in abitazione, furto di auto e resistenza a pubblico ufficiale. Solo nei confronti del 24enne è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.