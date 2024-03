Pusher 18enne con il campionario della droga

CATANIA – I carabinieri della compagnia di Catania Fontanarossa hanno arrestato un catanese di appena 18 anni, residente a Belpasso. Il giovane è stato sorpreso mentre, in via Capo Passero, stava parlando attraverso una ricetrasmittente, di quelle solitamente adoperate dalle vedette nelle zone di spaccio quando, dopo poco, gli si è accostata un’utilitaria. Nessun dubbio sul fatto che il ragazzo fosse un pusher quando il conducente dell’auto gli ha consegnato una banconota e lui, intascato il denaro, ha prelevato dall’interno di un borsello nero indossato a tracolla, un involucro e glielo ha ceduto.

Questo scambio stava per ripetersi perché, nel giro di solo un minuto, un’altra autovettura si stava fermando davanti al pusher ma, prontamente, i militari sono intervenuti, bloccando il malvivente che, proprio in quel momento aveva ricevuto via radio la segnalazione della presenza dei carabinieri. Troppo tardi, però, perché il giovane è stato perquisito e, all’interno della sua tracolla, i carabinieri hanno trovato 24 dosi di cocaina del peso di 8 grammi, 28 dosi di marijuana del peso di quasi 40 grammi e 8 dosi di crack del peso di 2 grammi. Nelle tasche del giovane spacciatore, inoltre, sono stati trovati 300 euro, guadagni della sua attività di spaccio. Le dosi di droga sono state sequestrate mentre il 18 enne è stato arrestato.