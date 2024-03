Purim, a Catania alzato livello di sicurezza

CATANIA – Attenzione massima anche a Catania nei luoghi dove si celebrano in particolar modo le feste ebraiche. Il Castello di Leucatia già dalle prime ore della mattinata e per tutto il giorno è presidiato dalle forze dell’ordine al fine di garantire la prosecuzione del Purim, una festa ebraica, nella massima tranquillità e sicurezza. Il Viminale ha disposto un aumento del livello di sicurezza per una serie di luoghi considerati sensibili.

L’attentato di Mosca ha messo in allerta il ministero dell’Interno, che si prepara lunedì a una riunione del Comitato nazionale per l’ordine pubblico. I luoghi considerati da monitorare sono quelli di culto, in particolare le sinagoghe, le ambasciate e i siti di snodo come le stazioni. Non sono annoverate le sale da concerto e i posti chiusi, anche se l’allarme è scattato in seguito all’attentato accaduto a Mosca.

Il Purim è la più gioiosa tra le festività ebraiche ed è caratterizzato da un’atmosfera carnevalesca, dove i giovani cantano, brindano e ballano per due giorni interi e si travestono con i costumi più svariati, in ricordo del ribaltamento della sorte del popolo ebraico. È usanza travestirsi, anche durante la funzione al tempio.