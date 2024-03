PARTINICO (PALERMO) – Un incendio è stato appiccato la scorsa notte a Partinico. Ad andare distrutte due auto, una Fiat Punto ed una Bmw, in via Ugo Foscolo. Le vetture sono di proprietà dello stesso nucleo familiare, appartengono al padre e figlio. L’allarme al centralino dei vigili del fuoco è arrivato poco prima delle due di questa notte. L’incendio sembrerebbe doloso e pare, dai primi accertamenti che l’attentatore potrebbe essere stato inquadrato dalle telecamere di sorveglianza installate nella zona.

Le indagini sono condotte dai carabinieri. Le auto sono andate quasi del tutto distrutte. Le fiamme hanno coinvolto anche due abitazioni che hanno subito danni. E’ intervenuta una squadra dell’Enel per il ripristino della corrente elettrica. In queste ultime settimane sono state diverse le auto incendiate nel paese in provincia di Palermo.