Panico all’università: “C’è una bomba” e arrivano gli artificieri

CATANIA – Attimi di panico alla facoltà di Economia e Commercio di Catania, all’ingresso secondario di via Ramondetta, dove è stato lanciato un allarme bomba a causa di un contenitore sospetto abbandonato su un muretto. Sia studenti universitari che residenti del luogo si sono allarmati alla vista della scatola e hanno chiamato sia la polizia che i vigili del fuoco.

Le forze dell’ordine hanno messo in sicurezza la strada in entrambi i sensi e all’interno della facoltà è stato chiuso l’accesso alla stradina che conduce all’uscita che porta su via Ramondetta. Dopo qualche attimo di paura sono arrivati gli artificieri che hanno controllato l’involucro al suo interno, verificando che si trattava, fortunatamente, di un falso allarme poiché il contenitore grigio rinvenuto era una parte della macchinetta Sostare/Amts che probabilmente è stata danneggiata nei giorni scorsi e lasciata sul muretto.