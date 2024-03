Padova-Catania, nuovi video e 5 arresti

Cinque tifosi arrestati per gli scontri durante l’intervallo della partita Padova-Catania e 8 agenti feriti, di cui quattro della Digos e quattro del reparto mobile. Questo il bilancio aggiornato comunicato stamane dalla Questura di Padova in seguito agli incidenti verificatisi allo stadio Euganeo in occasione della gara di andata della finale della Coppa Italia di Serie C. Ai tre fermi eseguiti già ieri sera, se ne sono quindi aggiunti due in flagranza differita.

I primi tre fermati per resistenza aggravata sono due 40enni e un 41enne con precedenti a vario titolo per associazione mafiosa, rapina, stupefacenti, reati da stadio, reati contro la persona e contro il patrimonio e già destinatari di Daspo. Una quarta persona è stata arrestata mentre questa mattina si stava imbarcando su un volo per Edimburgo in partenza dell’aeroporto di Milano Linate. Il quinto uomo è stato fermato in mattinata a Catania.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, i disordini sono scoppiati quando un ultras catanese, uno dei tre fermati ieri sera, ha aperto la porta della curva, che avrebbe dovuto essere chiusa. Da alcune immagini video acquisite dalla polizia (vedi sotto), si vede la persona in questione scavalcare una recinzione in curva Nord, prossima al settore tribuna Est, presidiata da un solo steward aprendo il varco attraverso un maniglione.

Da lì una sessantina di facinorosi si sono recati sotto il settore che ospitava il tifo organizzato dei padroni di casa, gemellati con il Palermo, per sottrarre alcuni striscioni. Ne è scaturito un lancio di fumogeni e petardi prima dell’intervento della polizia. Ad avere la peggio è stato il dirigente della polizia responsabile del servizio, ricoverato in terapia intensiva a Padova per un malore cardiaco.

Alla stazione ferroviaria di Padova, in occasione della partenza degli ultras rossazzurri con il convoglio delle 23, sono state eseguite operazioni di prefiltraggio con sequestri di aste non regolamentari, fumogeni e petardi. Sono inoltre stati fatti acquistare biglietti a 23 persone prive di titolo di viaggio. Ulteriori accertamenti sono in corso per adottare altri eventuali Daspo.

“Le scene di ieri allo stadio Euganeo sono inaccettabili – ha detto il sindaco di Padova, Sergio Giordani – la violenza va sempre condannata con massima severità e per nulla si addice a momenti di sport che devono portare con sé valori di condivisione e amicizia. Massima solidarietà agli agenti delle forze dell’ordine rimasti feriti e un ringraziamento per il lavoro egregio svolto che ha evitato conseguenze peggiori. Ora sotto la regia del questore, tutti ci impegneremo per evitare in futuro simili situazioni”.

Il Catania ora attende la pronuncia del giudice sportivo. Il club rossazzurro, che già quest’anno ha dovuto disputare la partita interna di campionato contro il Sorrento a porte chiuse a causa dell’agguato ai tifosi del Pescara in occasione della sfida di Coppa Italia dello scorso dicembre, rischia la squalifica del campo o la disputa di altre gare casalinghe senza pubblico, oltre che una lunga serie di divieti di trasferta per la tifoseria etnea. La società rossazzurra ha stigmatizzato l’accaduto con un comunicato diffuso a partita ancora in corso.