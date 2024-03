Padova-Catania in anticipo

Padova-Catania, finale di andata della Coppa Italia di Serie C, si giocherà alle 20 di martedì 19 marzo (su Telecolor dalle 19.30 tre ore live con Diretta Stadio: collegamenti dall’Euganeo, analisi, le interviste post partita in anteprima e i vostri commenti via WhatsApp al numero 3427712855). Il calcio d’inizio è stato anticipato di mezz’ora in seguito alla nota del ministero dell’Interno in relazione a motivi di ordine e sicurezza pubblica. Trasferta aperta ai tifosi rossazzurri: vendita libera a partire dalle 17.30 di giovedì 14 marzo.

Prima della sfida in Veneto, in occasione della quale verrà utilizzato il Var, i rossazzurri dovranno però concentrarsi sull’impegno in campionato di venerdì sera, in casa contro il Cerignola. Gli etnei, che hanno vinto solo una delle ultime dieci partite in Serie C, hanno bisogno di un risultato pieno per tenere lontana la zona playout, distante solo 4 lunghezze e delimitata dalla Turris, da affrontare in trasferta domenica 24 dopo la finale di Padova.

Per non perdere la qualificazione ai playoff acquisita in anticipo grazie al piazzamento ormai quasi certo del Padova nelle prime tre del proprio girone (+15 sulle quarte, Atalanta U23 e Triestina, quest’ultima con una gara in meno), il Catania dovrà evitare di disputare gli spareggi per non retrocedere. Un successo contro il Cerignola sarebbe prezioso anche per mantenere ben oltre gli otto punti (margine oltre il quale il playout non si giocherebbe) il vantaggio sulla penultima, il Monterosi, attualmente staccato di dodici lunghezze a sette turni dalla conclusione della stagione regolare.