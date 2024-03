“Officina Giarre, nessun inquinamento ambientale”

Con riferimento all’articolo pubblicato in data 12 marzo 2024 e titolato “A Giarre l’officina che inquinava”, dal legale della ditta coinvolta riceviamo e pubblichiamo:

“Con la presente si rappresenta che non corrisponde totalmente al vero quanto narrato, poiché le contestazioni mosse al mio cliente non hanno assolutamente riguardato il deposito e/o lo scarico di rifiuti speciali. Infatti, in una foto è ritratto il coperchio di un vecchio bidone, allocato all’interno dell’officina e dentro una vasca, privo di residui. Così anche la foto relativa ai due motori: questi erano in attesa di essere montati sui veicoli in riparazione, come puntualmente accertato (compresa la loro provenienza d’acquisto). La sospensione dell’attività non è mai di fatto avvenuta, in quanto immediatamente revocata”.

La richiesta di correzione della notizia, la cui fonte è un comunicato stampa del Comando provinciale dei Carabinieri di Catania, precisa che: “a) alcuna sospensione dell’attività è avvenuta; b) non è stato contestato alcun reato di inquinamento ambientale; c) non è stato contestato alcun deposito incontrollato di rifiuti speciali”.