Munizioni nel suv, fermati 2 ragazzi catanesi

CATANIA – Notando gli insoliti movimenti di un suv in via Capo Passero, in una zona di San Giovanni Galermo tristemente nota per l’alto tasso di criminalità, i carabinieri di Catania hanno fermato i due ragazzi a bordo. Il conducente aveva evitato di incrociare il loro sguardo, rallentando la propria marcia col chiaro intento di non suscitare alcun sospetto, ma i militari in motocicletta non si sono fatti depistare; anzi, hanno chiamato una gazzella per rinforzo. La Nissan Juke risultava noleggiata.

Il ragazzo alla guida era un diciottenne di Aci Sant’Antonio, mentre il passeggero era un minorenne di Misterbianco. I due sono apparsi alquanto agitati, motivo per cui i carabinieri hanno anche perquisito il mezzo, trovando nel vano porta oggetti dello sportello lato passeggero 14 cartucce cal. 380 per le quali i ragazzi non hanno saputo fornire plausibili spiegazioni, contraddicendosi e inventando solo scuse banali. Entrambi sono stati quindi denunciati.