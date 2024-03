Molotov contro azienda, arrestato pompiere

PALERMO – Arrivano tre misure cautelari, una in carcere e due di obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, nei confronti di esponenti del movimento indipendentista Antudo che avrebbero lanciato bottiglie molotov dentro la sede palermitana Leonardo Spa il 26 novembre del 2022 nel corso di una manifestazione. Le indagini sono state condotte dalla sezione antiterrorismo della Digos di Palermo e dalla direzione centrale della polizia di prevenzione, coordinate dalla Procura di Palermo. L’arresto è scattato per S. L., 42enne vigile del fuoco palermitano, ritenuto esponente di spicco del movimento Antudo, accusato di aver “provocato un incendio mediante l’utilizzo, in luogo pubblico, di congegni incendiari, equiparati ad armi da guerra”. L’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria è stato notificato a G. D., 27enne di Messina accusata di istigazione mediante la diffusione del video di rivendicazione del lancio di molotov, e O. M., 32enne di Palermo indagato per concorso nel reato di incendio. Anche loro sono esponenti dell’area antagonista e del movimento indipendentista Antudo.

Dell’incendio provocato dallo scoppio delle molotov sarebbero responsabili 7 persone. Quattro sono ancora ricercate. L’azione è stata commessa nell’area che si trova davanti al sito industriale. Le fiamme hanno lambito una macchina della società di sicurezza e si sarebbero potute estendere a un centro commerciale e ad alcune case, visto che la zona è molto popolata. Solo la pioggia ha evitato il peggio. L’attentato è stato rivendicato attraverso la pubblicazione del video dell’azione sul web e sui canali social riferibili alla piattaforma indipendentista siciliana Antudo, che si propone l’autodeterminazione e l’autogoverno dei territori. Il movimento Antudo, radicato su scala regionale, accoglie tra le sue fila esponenti di estrema sinistra e dell’area antagonista dell’isola e in passato è stato autore di manifestazioni antimilitariste. Il messaggio di rivendicazione dell’attentato si intitolava “Sanzionata la Leonardo S.p.A a Palermo #DefendKurdistan”. Il gruppo industriale sarebbe stato individuato quale simbolo da colpire per contestare le scelte in materia di politica estera del governo, accusato di essere dal 2019 il principale fornitore di armamenti alla Turchia e per questo ritenuto responsabile dei massacri in Kurdistan.