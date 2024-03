Molesta 4 studentesse, sospeso docente. “E’ il secondo caso nella stessa scuola”

SANT’AGATA DI MILITELLO (MESSINA) – Dopo indagini svolte dalla polizia di Sant’Agata di Militello, un docente di un istituto superiore è stato sospeso dall’attività per un anno. E’ accusato di due violenze sessuali consumate e due tentate a carico di quattro studentesse minorenni frequentanti l’istituto dove insegna. La contestazione riguarderebbe presunti palpeggiamenti, carezze, baci e ammiccamenti nei confronti delle studentesse durante le ore di lezione. Il gip di Patti ha valutato positivamente il quadro indiziario, rafforzato dal racconto di diversi studenti che hanno dato riscontro. Così, al docente è stato intimato di non riprendere l’attività didattica per un anno.

“La vicenda c’è stata segnalata del dirigente scolastico che aveva raccolto le denunce delle ragazze e dei professori della scuola dove sarebbero avvenuti i palpeggiamenti – ha detto il procuratore di Patti, Angelo Cavallo -. Abbiamo subito avviato le indagini, trovando dei riscontri. Purtroppo è la seconda volta che episodi simili accadono nella stessa scuola. Circa un anno fa un altro docente era stato sospeso per episodi simili”.