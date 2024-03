MODICA (RAGUSA) – I carabinieri di Modica hanno arrestato un operaio 25enne incensurato per detenzione di un’arma clandestina, un revolver non censito in banca dati, e un cospicuo munizionamento. Il giovane è stato perquisito sul posto di lavoro. La prima fase dell’operazione ha riguardato il controllo della sua auto, nella quale, nascosta in una borsa tra gli indumenti, è stata trovata una pistola, in origine a salve e in seguito alterata, priva di matricola, perfettamente funzionante e con circa un centinaio di cartucce. I militari hanno poi esteso la perquisizione in casa del giovane: nel comodino vicino al letto è stata ritrovata un’altra arma comune da sparo, un revolver carico calibro 6 con circa 30 cartucce, e altre cartucce da caccia calibro 16. Il ragazzo è stato sottoposto agli arresti domiciliari.