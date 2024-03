Messina, getta 5 chili hashish tra i rifiuti

MESSINA – Nei giorni scorsi i carabinieri di Messina hanno notato un 57enne mentre nascondeva un sacchetto nei bidoni dell’immondizia in un vicolo appartato nel villaggio San Filippo Superiore di Messina. Accortosi della presenza dei militari, il 57enne è fuggito, mentre i carabinieri hanno recuperato la busta all’interno del cassonetto e lo hanno inseguito. L’uomo è stato bloccato vicino a una fermata dei bus. Il 57enne, noto negli ambienti dello spaccio, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nell’involucro nascosto nei cassonetti i militari hanno trovato oltre 5 chili di hashish, suddivisi in 50 panetti. I Ris di Messina hanno accertato che sarebbe stato possibile ricavare oltre 34.000 dosi da immettere sulle piazze di spaccio. Il 57enne è stato portato nella casa circondariale di Messina Gazzi.