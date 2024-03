MESSINA – Quattro persone sono state denunciate a Messina dalla polizia per aver partecipato a una corsa clandestina di cavalli, interrotta dagli agenti mentre si stava svolgendo con due calessi in strada seguiti dalle moto. L’attività si inserisce nell’ambito di servizi predisposti dal questore Annino Gargano per il controllo del territorio.

I cavalli sono stati sequestrati e affidati in giudiziale custodia a un maneggio. Personale dell’Asp, su richiesta degli agenti della questura, ha poi effettuato sugli animali un prelievo di sangue, finalizzato ad approfondimenti antidoping.