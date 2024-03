MESSINA – I carabinieri hanno arrestato a Messina due persone in due distinte attività per detenzione di armi da fuoco. Nell’abitazione di uno dei due sono state trovate due pistole calibro 9×21, delle quali una priva di matricola e l’altra con matricola abrasa, 28 cartucce di vario calibro e un coltello a serramanico. In un’altra occasione è stata trovata una pistola con matricola abrasa, munita di caricatore con sette proiettili.