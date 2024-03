Lucarelli al bivio

Il futuro di Cristiano Lucarelli sulla panchina del Catania è in bilico. Dopo l’ennesima delusione rimediata ad Avellino, l’allenatore rossazzurro incontrerà questo pomeriggio il vicepresidente Grella per un confronto – annunciato dallo stesso Lucarelli a Telecolor nelle interviste post gara – che definirà la situazione.

La prima alternativa in caso di divorzio rimane la soluzione interna che porta a Michele Zeoli, ex allenatore della Primavera ora guidata da Biagianti, attuale componente dello staff tecnico della prima squadra e già in panchina contro Picerno in Coppa Italia e Cerignola in campionato dopo l’esonero di Tabbiani.

Nel post gara al Partenio, il tecnico livornese (foto Catania Fc Facebook) ha chiesto sostegno e unità all’ambiente in un momento di crisi evidente. I numeri, però, sono impietosi. Nelle ultime nove giornate in campionato il Catania ha vinto una sola volta, paradossalmente nella gara più difficile contro la capolista Juve Stabia, pareggiando quattro volte e rimediando ben quattro sconfitte, tanto da scivolare ai margini della zona playout.